İngilizlerin Filistin’i terk ettiği 1948 yılından bu yana işgalci konumundaki İsrail, 1980 yılında Kudüs’ü başkent ilan etmiş ancak bugüne kadar bu kararı tanıyan hiçbir devlet olmamıştı.



2017’nin aralık ayında ABD yönetimi Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıkladı. Başta Türkiye olmak üzere çok sayıda devlet bu kararın büyük bir krize yol açacağını savunduğu için itiraz etti.



Uluslararası hukuk tarafından Kudüs’teki Yahudi yerleşimleri yasa dışı kabul edilse de İsrail’in Filistin topraklarındaki işgali devam ediyor.



İşgali ve Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınmasını kabul etmiyoruz. Uluslararası kamuoyunu, İslam ülkelerini ve BM’yi bu hukuksuzluğa karşı harakete geçmeye çağırıyoruz.